In einer fulminanten Preisbewegung hat sich der Goldpreis im November wieder bis zur Marke von 1.750 USD pro Unze nach oben gekämpft. Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig dieser Move war, doch ist er ein willkommenes Lebenszeichen für die zuletzt unter Druck geratene Goldminenbranche. Auch für das Unternehmen, auf das wir die Leser von Goldinvest.de heute aufmerksam machen wollen, könnte das eine Chance sein, sich wieder in höhere Gefilde aufzumachen.

Die Rede ist dabei von der kanadischen Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3E41D), die nicht nur über äußerst vielversprechende Explorationsprojekte im "Elephant Country" Nevada und in Kanada verfügt, sondern auch über die Aussicht auf eine baldige Goldproduktionsaufnahme auf ihren Liegenschaften in Peru.

Erst Mitte dieses Jahres hatte Element79 nämlich die Übernahme von Calipuy Resources abgeschlossen und sich damit die 100%ige Beteiligung an gleich zwei ehemals produzierenden, hochgradigen Gold- und Silberminen in Peru gesichert. Zum einen die Machacala-Mine, deren historische Produktion bei 10,5 g/t Goldäquivalent lag (6,0 g/t Gold und 340 g/t Silber) und zum anderen die Lucero-Mine, eine der hochgradigsten Gold- und Silberminen in der Geschichte Perus. Hier wurde in der Vergangenheit mit im Durchschnitt 19 g/t Goldäquivalent (14 g/t Gold und 450 g/t Silber) gefördert!

Hier mehr erfahren:

Element79 Gold: Flaggschiffprojekt schon mit 3,71 Mio. Unzen Goldäquivalent

