Neckarsulm (ots) -In der November-Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnte Kaufland erneut mit zwei Eigenmarkenprodukten punkten: Die bevola naturals Bodymilk Bio-Kakaobutter & Bio-Mango sowie die vegane Bio Kochcreme Kokos von K-take it veggie überzeugten im Test und erhielten die Bestnote "sehr gut".Gerade im Winter ist eine reichhaltige Pflege der Haut wichtig. Für die aktuelle Ausgabe des Öko-Tests nahm die Jury daher 35 verschiedene Körperlotionen unter die Lupe. Das Eigenmarkenprodukt von Kaufland überzeugte insbesondere bei den Inhaltsstoffen und wurde hierfür mit dem Top-Ergebnis "sehr gut" belohnt. Die reichhaltige Rezeptur mit Kakaobutter und Mango aus kontrolliert biologischem Anbau versorgt die Haut 24 Stunden mit Feuchtigkeit und mildert Spannungsgefühle. Als NATRUE zertifiziertes Naturkosmetikprodukt enthält die Rezeptur der Bodymilk weder rein synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe noch Mikroplastik. Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/deIm Bereich der veganen Sahnen wurden insgesamt 19 Produkte getestet. Das Ergebnis: Die vegane Bio Kochcreme Kokos der Kaufland-Eigenmarke K-take it veggie konnte bei den Inhaltsstoffen punkten und erhielt hierfür die Bestnote "sehr gut". Die Kochcreme auf Kokos-Basis eignet sich ideal zum veganen Verfeinern von Speisen.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5375394