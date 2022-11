Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der ETF-Anbieter VanEck vertreibt seine ETFs ab sofort auch über den Online-Broker Trade Republic, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dessen Kunden können nun Sparpläne ohne ein Transaktionsentgelt auf alle 31 in Deutschland verfügbaren ETFs des Asset Managers abschließen. Beim Einzelkauf liegen die Orderkosten bei 1 Euro je Transaktion. ...

