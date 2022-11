Wolfsburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele jedes Jahr im wahrsten Wortsinn ein echtes Highlight. Alles leuchtet und funkelt. Millionen von Lichtern sorgen in und vor Häusern, auf Weihnachtsmärkten und auch in Themenparks für eine ganz besondere Atmosphäre. Und ausgerechnet jetzt sind wir alle, und damit auch die Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Auch die Autostadt in Wolfsburg macht mit und hat einen Weg gefunden, mehr als die Hälfte der Energie, die 2019 für das Weihnachtsevent gebraucht wurde, einzusparen, ohne dass wir auf den alljährlichen Weihnachts- und Winterzauber verzichten müssen. Mehr von Helke Michael.Sprecherin: Eine weihnachtliche Winterwelt, die uns zum Staunen bringen soll, in Zeiten, in denen Sparen ganz oben auf der Agenda steht? Das geht, und sogar sehr gut, erklärt Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus.O-Ton 1 (Armin Maus, 20 Sek.): "Wir haben die Beleuchtung reduziert, 10 Prozent. Und wir schalten die Lichter auch nur ab der Dämmerung ein und nicht 24 Stunden am Tag. Wir haben den beheizten Außenpool unseres Hotels The Ritz Carlton Wolfsburg außer Betrieb genommen bis zum Frühjahr. Und wir haben - wie schon im vergangenen Jahr - 2000 Quadratmeter Eislauffläche reduziert. Auch das spart natürlich viel Energie."Sprecherin: Schlittschuhlaufen kann man natürlich trotzdem. Auf 4.000 Quadratmetern kann jeder seine Bahnen durch die Lagunenlandschaft ziehen, ...O-Ton 2 (Armin Maus, 20 Sek.): "... Pirouetten üben, kleine Sprünge wagen oder einfach nur so vor sich hin rutschen, je nachdem, was man sich gerade zutraut. Und man kann natürlich Eisstockschießen, und am Abend ist es dann eine Eis-Disco mit tollem Sound mit einem tollen DJ, ein Schneeparadies für die kleinen Winterfans direkt daneben, wo man dann Schlitten fahren kann. Und ich meine: Wir sind in Niedersachsen. Da ist das nicht ganz so selbstverständlich."Sprecherin: Muckelig-weihnachtlich wird's auf dem idyllischen Wintermarkt, wo man an vielen kleinen Büdchen alles findet, was das Schlemmer- und Schlenderherz begehrt. Die Herzen der Kleinsten lässt das historische Karussell am KundenCenter höherschlagen und was auch nicht fehlen darf, sind die kultigen Krimilesungen "Crime in Prime", die übrigens ihren 20. Geburtstag feiern.O-Ton 3 (Armin Maus, 20 Sek) "Gelesen werden Auszüge aus den spannendsten Kriminalromanen der Weltliteratur, und zwar von Roland Kalweit, ein toller Schauspieler, der jeden Donnerstag ab 20 Uhr bei uns in den Katakomben des Premium Club House alle Register zieht. Hier sollten Sie allerdings die Tickets vorbestellen. Es haben viele verstanden, dass das eine Kultveranstaltung ist. Sie ist immer relativ schnell gebucht."Sprecherin: Gemeinsam werkeln heißt es dann beim Kreativprogramm für Kinder, Jugendliche und auch ganze Familien an den Adventswochenenden und in den Weihnachtsferien.O-Ton 4 (Armin Maus, 15 Sek.): "Und was ich Ihnen wirklich ans Herz legen kann: Lassen Sie den Tag in der Autostadt gesellig beim Hüttenzauber ausklingen. Das ist wirklich schön. Mit einem Gläschen Feuerzangenbowle oder einem leckeren Punsch, dazu Aprés-Ski-Musik - das ist eigentlich der perfekte Abschluss für einen perfekten Tag bei uns."Abmoderationsvorschlag: "Energie einsparen" heißt also nicht zwangsläufig, dass man auf eine schöne Advents- und Weihnachtszeit verzichten muss. In der Autostadt in Wolfsburg ist trotz Sparmaßnahmen jede Menge los. Alle Infos zu den Highlights, Tickets und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie auch noch mal im Netz unter autostadt.de/winter.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5375670