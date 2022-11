DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lane: EZB-Inflationsprognose für 2023 dürfte höher ausfallen

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet damit, dass die Inflationsprognose der Europäischen Zentralbank (EZB) für 2023 höher als die im September veröffentlichte sein wird. Lane begründete seine Einschätzung in einem Interview mit Market News mit der aktuell höheren Inflation sowie der Erwartung, dass die Energiepreisen im kommenden Jahr höher als zuletzt erwartet sein dürften und die Haushaltsdefizite ebenfalls. 2024 und 2025 sieht Lane widerstreitende Kräfte: Auf der einen Seite inflationsbedingt höhere Lohnzuwächse, auf der anderen Seite eine Bremsung durch höhere Kreditzinsen.

Ifo-Institut: Unternehmen geben gestiegene Kosten verzögert weiter

Deutsche Unternehmen geben ihre gestiegenen Einkaufspreise langsam und unvollständig an ihre Kunden weiter. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor, wie das Institut mitteilte. Demnach haben die Firmen in den vergangenen Monaten ihre Einkaufspreise erst zu 34 Prozent durchgereicht. Bis April planen sie, auf 50 Prozent zu erhöhen. "Dies führt voraussichtlich zu weiterem Inflationsdruck bei den Verbraucherpreisen in den nächsten Monaten", sagte Ifo-Forscher Manuel Menkhoff. Eine schwache Nachfrage, Wettbewerbsdruck und langfristige Vertragslaufzeiten hemmten die Firmen nach ihren eigenen Angaben bei Preiserhöhungen.

Preisauftrieb auf Erzeugerstufe lässt im Oktober nach

Der Preisauftrieb auf der Stufe der deutschen Erzeuger hat im Oktober nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fielen die Preise um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist der erste Preisrückgang seit Mai 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Preisanstieg um 0,4 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 34,5 Prozent höher. Die befragten Ökonomen hatten ein Plus von 39,7 Prozent erwartet.

Commerzbank: Hoffnungszeichen von den Erzeugerpreisen

Die Commerzbank sieht nach den Daten zu den Erzeugerpreisen durchaus Hoffnung, dass auch bei den Verbraucherpreisen der Hochpunkt der Inflationsrate nicht mehr fern ist. "Zwar könnte die Inflationsrate bis Anfang kommenden Jahres noch zulegen, da die höheren Energiepreise teilweise erst mit einer deutlichen Verzögerung bei den Haushalten ankommen", erklärt Ökonom Ralph Solveen in einem Kommentar. "Die auf der Erzeugerstufe nun bereits deutlich rückläufigen Preise deuten aber darauf hin, dass dieser Effekt in einigen Monaten durch sein dürfte, zumal die sich abzeichnenden Eingriffe des Staates (Gaspreisbremse und Strompreisbremse) die Preise im kommenden Jahr drücken werden."

DZ: Rückgang der Erzeugerpreise nur kleiner Lichtblick

Den ersten Rückgang der deutschen Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat seit Mai 2020 bewertet DZ-Konjunkturanalyst Christoph Swonke nur als kleinen Lichblick. "Immerhin sehen wir eine Abschwächung des Preisanstiegs", schrieb Swonke in einem Kommentar. "Die positive Entwicklung ist allein auf etwas günstigere Energie zurückzuführen. Eine Trendwende lässt sich also noch nicht ableiten." Der hohe Preisdruck auf Erzeugerebene werde in den kommenden Monaten weiter dafür sorgen, dass die Inflationsrate nahezu zweistellig ist.

Verband: 100 Prozent erneuerbare Wärme machbar

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hält die Ersetzung fossiler durch erneuerbare Energie im Wärmebereich für erreichbar. "Die Wärmewende gehört ganz oben auf die politische Prioritätenliste", forderte BEE-Präsidentin Simone Peter. "Die gute Nachricht ist: Erneuerbare Wärme ersetzt fossile Energieträger vollständig", erklärte sie zum "BEE-Wärmeszenario 2045". Demnach stehe ein massiver Erneuerbaren-Aufwuchs bevor. Ein Wärmepumpen-Hochlauf treibe etwa die Anlagenzahl von derzeit 1,3 auf 6 Millionen bis 2030 und auf 14 bis 18 Millionen bis 2045 hoch, und ein Zuwachs der Solarthermie sei um 30 TWh auf 40 TWh möglich.

Öffentlicher Dienst in Corona-Krise als Arbeitgeber gefragt

Das Interesse am öffentlichen Dienst als Arbeitgeber ist nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel in der Corona-Krise stark gestiegen. Das gehe aus Zahlen der Internet-Stellenbörse Interamt hervor, auf der ausschließlich Jobs beim Staat ausgeschrieben sind. Registrierte das Portal 2019 noch etwa 10 Millionen "aktive Suchen" stieg der Umfang demnach 2021 auf knapp 25 Millionen an. Interamt habe etwa 200.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Das liege laut Interamt-Leiter Marco Prill auch daran, dass öffentliche Arbeitgeber mit wohnortnahen Dienststellen oder Homeoffice-Regelungen oft gut darin seien, "dem stärker werdenden Bedürfnis nach Work-Life-Balance gerecht zu werden".

Ost-Ausschuss: Russland leidet unter Sanktionen stärker als Deutschland

Die Sanktionen gegen Russland wirken mittelfristig und treffen nach Ansicht des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft die dortige Wirtschaft stärker als die deutschen Unternehmen. Der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, sagte im ARD-Morgenmagazin, die Mehrzahl der deutschen Firmen unterstütze die Sanktionen gegen Russland aufgrund dessen Angriffskriegs in der Ukraine, auch wenn diese natürlich große Auswirkung auf die deutschen Unternehmen hätten.

