Weiden (www.fondscheck.de) - In den letzten Wochen gab es einige Überraschungen an den Märkten, so die Experten von Robert Beer Investment.Während der Krieg in der Ukraine weiter tobe, die Inflation sehr hoch sei, das Thema Energiekrise mehr als präsent sei, die Zinsen steigen würden und eine leichte bis schwere Rezession im Raum stehe, würden sich die meisten Anleger fürchten und die Aktienmärkte steigen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...