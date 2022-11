Den E-Golf hat Volkswagen eher unspektakulär auslaufen lassen und bei Elektrofahrzeugen im mittleren Preissegment scheinen die Wolfsburger voll und ganz auf die ID-Serie zu setzen. Dabei muss es aber wohl nicht bleiben und ein Comeback des elektrischen Golf ist Konzernaussagen zufolge durchaus denkbar.Für VW-Chef Thomas Schäfer ist der ID.3 zwar bereits eine Art "Golf Plus". Doch Volkswagen (DE0007664039) will in Zukunft "ikonischen Modellen" einen entsprechenden Namen geben. Der Golf wurde dabei nicht explizit genannt. Zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...