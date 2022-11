Nachlese Podcast Freitag.: Audio Link zur Folge:, https://audio-cd.at/page/podcast/3611/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Ärgerliches bei Sportpodcasts, das ich in Börsebezug bringe. - soll man den ATX shorten bwt erneut Kritik an den Fristen, die Übernahmekommission und Broker setzen - Norbert Thurner (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3617/ ) ist der Gründer der VAS AG, unseres Presenting Partners dieser Season 3. Sein Plan ist es, mit dem Salzburger Unternehmen, das auf umweltweltfreundliche Erzeugung von Wärme und elektrischen Strom aus Biomasse und regionalen Abfällen spezialisiert ist, in den Vienna MTF der Wiener Börse zu gehen. Wir plaudern über die Wurzeln des Unternehmens, die Herleitung des ...

