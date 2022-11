Die Übernahme-Aktivitäten im Biotech-Sektor bleiben auf einem hohen Niveau. Zu Wochenbeginn hat der amerikanische Pharma-Riese Merck & Co den nächsten Deal kommuniziert. Für einen Milliarden-Dollar-Betrag will das Unternehmen seine Pipeline im Forschungsbereich der Knochenmarkserkrankungen ausbauen.Für 1,35 Milliarden Dollar oder umgerechnet 36 Dollar je Aktie greift Merck & Co nach Imago BioSciences. Das entspricht einem Aufschlag von rund 107 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen ...

