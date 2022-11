In einem neuen und wieder sehr interessanten YouTube-Video erklären die Analysten von Game of Trades, warum wir es diesmal wahrscheinlich nicht nur mit einer Bärenmarkt-Rally, sondern mit dem Startpunkt einer länger andauernden Aufwärtsbewegung zu tun haben könnten. Als ersten Grund für diese These sehen die Macher von Game of Trades die sich abschwächende Inflation, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...