Bonn (www.anleihencheck.de) - Da ein Großteil der künftigen Komplexität (2023) jetzt weitgehend eingepreist sein sollte, dürfte bei Anlegern die Angst, etwas zu verpassen, in den Vordergrund rücken, so die Analysten von Postbank Research.Sorgen, den Anschluss zu verpassen, seien vielleicht auch nicht völlig irrational, denn in den letzten Wochen habe es eine Welle positiver Nachrichten gegeben, der die Aktienmärkte gestützt habe (der S&P 500 habe die Woche wenig verändert mit -0,69% geschlossen). Selbst kleinere positive Überraschungen wie die US-Verbraucherpreisdaten hätten den Markt stark ansteigen lassen, was viel darüber aussage, wie groß der Pessimismus unter den Anlegern gewesen sei. Normalerweise seien Kurserholungen nur dann von Dauer, wenn es technische oder fundamentale Neuigkeiten gebe. ...

