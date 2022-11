Die Übernahme stärkt die Präsenz von GlobalLogic in Europa und ermöglicht den Zugang zum starken Talentpool und Bluechip-Kundenstamm Rumäniens

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group und führend bei digitaler Technik, meldet die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Fortech, einem führenden Dienstleister für Softwareentwicklung mit Sitz in Rumänien. Mit Hauptsitz in Cluj-Napoca setzt Fortech seit fast zwei Jahrzehnten seine umfassenden technischen Fähigkeiten bei Hunderten von Kunden und mehr als 1.000 digitalen Projekten ein mit dieser Leistungsbilanz hat sich das Unternehmen letztlich als eins der größten unabhängigen digitalen Softwareentwicklungsunternehmen in Rumänien positioniert.

Fortech unterstützt mit mehr als 1.100 Mitarbeitern von vier Städten in Rumänien aus renommierte Kunden der unterschiedlichsten Branchen. Mithilfe dieser Fähigkeiten und Leistungen wird GlobalLogic seine Kunden- und Talentbasis weiter erweitern können, um auf den hohen weltweiten Bedarf an digitaler Transformation (DX) einzugehen. Darüber hinaus bringen die erfahrenen Führungskräfte von Fortech wertvolle technische und fachliche Erfahrung sowie starke Beziehungen zu europäischen Märkten und herausragenden Kunden mit.

"Fortech ist ein führendes Unternehmen mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und Spezialisierung auf Technologie, die für die digitale Entwicklung benötigt wird", sagte Nitesh Banga, President und CEO von GlobalLogic. "Mit dieser Übernahme wird die Präsenz von GlobalLogic in Europa weiter gestärkt und unser Zugang zu den vielen technischen Talenten in Rumänien beschleunigt; sie wird Fortech mit den Ressourcen und dem starken Rückhalt von GlobalLogic und Hitachi ausstatten. Wir freuen uns, Fortech und seine talentierten Mitarbeiter in der Familie von GlobalLogic zu begrüßen."

Gegründet 2003, bietet Fortech das gesamte Spektrum digitaler technischer Dienstleistungen wie etwa Architekturdesign, Softwareentwicklung, DevOps, Qualitätssicherung und Datenanalytik an. Mit gezielter Spezialisierung auf Cloud, IOT und SaaS hat das Unternehmen erfolgreich Produkte für Kunden aus zahlreichen Branchen konzipiert, entwickelt, und gewartet. Fortech verfügt über fundierte fachliche Erfahrung in sechs wichtigen wachstumsstarken Branchen: Automotive, Banken/Finanzwesen, Gesundheit, Fertigung, professionelle Dienstleistungen und Technologie/Medien/Telekommunikation. Die zentralen Branchen und Technologien, die Fortech abdeckt, passen hervorragend zu GlobalLogic. Aufgrund seiner Erfolge ist Fortech als eines der bestgeführten Unternehmen Rumäniens 2022 in der ersten Ausgabe des Rumänien-Programms von Deloitte anerkannt worden.

"Wir sind stolz auf unser Erbe, das darauf beruht, Unternehmen bei der Realisierung der Leistungsfähigkeit von transformativen digitalen Lösungen zu helfen", sagte Calin Vaduva, CEO von Fortech. "Der von Hitachi unterstützte Zusammenschluss mit GlobalLogic hebt unsere Reichweite auf eine ganz neue Stufe. Und einen Partner zu finden, der unsere kulturellen Werte mit besonderem Schwerpunkt auf Menschen, Kunden und gesellschaftlichem Nutzen teilt, ist außerordentlich erfreulich."

Das Investment von GlobalLogic in Fortech erfolgt im Rahmen einer mehrjährigen Strategie, mit der eine breitere europäische Präsenz geschaffen und die Kunden mit Blick auf die Lieferung weltweit besser bedient werden sollen. Überdies wird GlobalLogic durch diese Übernahme die Stärken von Hitachi in den Bereichen Informationstechnologie (IT), Betriebstechnologie (OT) und Produkte weiter ausbauen und das Wachstum beschleunigen können, während das Lumada-Geschäft erweitert wird.

Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Fortech wird im Rahmen der Vereinbarung als hundertprozentige Tochtergesellschaft von GlobalLogic weiterhin mit der bestehenden Geschäftsführung und Belegschaft arbeiten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des vierten Quartals 2022 abgeschlossen sein.

Über Fortech

Fortech (www.fortech.ro) ist ein Software-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz im rumänischen Cluj-Napoca. Es unterhält außerdem technische Zentren in Oradea, Iasi und Brasov. Mit mehr als 1.100 Mitarbeitern erstreckt sich die technische Expertise von Fortech über zahlreiche Sektoren wie etwa Automotive und Finanzen bis hin zu Gesundheit und mehr. Fortech deckt durchgängig den Lebenszyklus der Softwareentwicklung ab, um die von seinen Kunden benötigte Innovation, Skalierbarkeit, Qualität und Geschwindigkeit zu bieten.

Der Ansatz des Unternehmens für Softwareentwicklung kombiniert starkes Technologie- und Prozess-Know-how, agile Liefermethoden und eine Mischung aus Qualitätspraktiken und Metriken mit Blick auf die Programmierung, die im Laufe des zwei Jahrzehnte währenden Bestehens verfeinert wurden. Seit 2003 haben mehr als zweihundert Marken Fortech als Softwareentwicklungspartner.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Datenkompetenz helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen zu beschleunigen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd.(TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

GlobalLogic ist eine Marke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005318/de/

Contacts:

GlobalLogic, Inc. (Global)

Heather Ailara

211 Communications

+1.973.567.6040

heather@211comms.com