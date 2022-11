DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. November (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q *** 07:45 IT/Enel SpA, Capital Markets Day mit Bekanntgabe Strategieplan 2023-20245 *** 08:00 IE/CRH plc, Trading Update *** 10:00 DE/Bundestag, Debatte über Haushalt 2023 10:00 DE/Kapitalmarktausblick 2023 der Deutschen Bank *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick *** 11:15 DE/Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftsgipfel (bis 24.11.), u.a. Rede von Bundeskanzler Scholz (11:30), Teilnahme von BDI-Präsident Russwurm (12:50), SAP-CEO Klein (16:50) und Bundesaußenministerin Baerbock (19:45) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro *** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend) 14:15 FR/Bundeswirtschaftsminister Habeck und Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire, PK in Paris 14:30 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Beermann, PG zur Sicherstellung der Bargeldversorgung *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November PROGNOSE: -26,6 zuvor: -27,6 17:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei den Cleveland Fed Conversations on Central Banking: Wages and Inflation *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Gremiensitzung des DIHK 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

