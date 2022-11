Die Ökoenergie-Anbieter Green Planet Energy, naturstrom und Elektrizitätswerke Schönau (EWS) kritisieren in einem offenen Brief an Bundestagsabgeordnete die Gestaltung der geplanten Strompreis-Bremse. Die Bundesregierung hat angekündigt, dem Parlament noch diese Woche eine Formulierungshilfe zukommen zu lassen, damit die Strompreis-Bremse zugig beschlossen wird. Die aktuelle Version der Strompreis-Bremse drohe, die Vermarktung erneuerbarer Energien zu erschweren, während Atom und Braunkohle Vorteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...