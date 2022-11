Nach dem jüngsten Absturz in den Bereich der 14-Euro-Marke hat die Morphosys Aktie ihre Mittwoch bei 13,90 Euro begonnene Kurserholung heute fortgesetzt. In der Spitze erreicht der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens zum Wochenauftakt 15,73 Euro. Aktuell liegt der Titel 2 Cent unter Tageshoch mit 1,39 Prozent im Plus. Man muss den Anstieg allerdings ...

