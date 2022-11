Von Stephen WilmotThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerGeneral Motors will mit seiner E-Auto-Sparte in drei Jahren profitabel sein. Gelingen kann das dank staatlicher Unterstützung. Doch der Autohersteller muss seine E-Auto-Strategie erst noch unter Beweis stellen. Denn die Konkurrenz schläft nicht.Die Umstellung auf E-Mobilität bedeutet vielleicht doch nicht das Aus für die traditionellen Autohersteller in den USA - vorausgesetzt, sie qualifizieren sich für das neue Subventionsprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...