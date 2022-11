Zürich (ots) -Nur noch einmal schlafen, bis morgen, Dienstag, 22. November 2022 die Berufsmesse Zürich beginnt. Bis zum Samstag, 26. November werden Zehntausende von Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Bildungsinteressierten zum grössten überregionalen Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung pilgern. Zurzeit herrscht Hochbetrieb in den Messehallen: der Aufbau ist in vollem Gange, und an den Ständen wird fleissig montiert, gehämmert, gemalt und eingerichtet.Es gibt keine andere Veranstaltung, die vor Ort so viel Leben in die Messehallen bringt. Für die Berufsmesse Zürich haben sich bereits über 20'000 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die von ihren Klassenlehrpersonen begleitet werden. Vom 22. bis am 26. November ermöglicht ihnen die Berufsmesse Zürich Einblick in rund 500 Lehrberufe, Grund- und Weiterbildungen. Auf spielerische Art können die Jugendlichen im Berufswahlalter zahlreiche Inspirationen, Lern- und Aha-Effekte sammeln.Wichtige PartnerOrganisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der MCH Messe Zürich. Als grösstem Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.Berufsmesse ZürichDatum Dienstag, 22. bis Samstag, 26. November 2022Ort Messe Zürich (Hallen 1 und 2)Öffnungszeiten Di bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 UhrEintritt kostenlosInternet www.berufsmessezuerich.chPressekontakt:Patrizia Ciriello, KommunikationsleiterinTel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@berufsmessezuerich.chOriginal-Content von: Berufsmesse Zürich / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008928/100898980