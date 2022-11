Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt aus der vergangenen Woche auch am heutigen Montag fort. Grund dafür ist laut Marktbeobachtern ein Pressebericht über eine mögliche Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ im Dezember. Das bringt auch die Papiere von Ölproduzenten dies- und jenseits des Atlantiks unter Druck.Die Wirtschaftszeitung Wall Street Journal (WSJ) hat am Montagnachmittag über die Möglichkeit eines grundlegenden Wandels in der der Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ berichtet. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...