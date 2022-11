Bisher ist das iPhone noch der mit Abstand größte Umsatztreiber für Apple. Doch das Unternehmen arbeitet längst daran, dutzende andere Standbeine heranzuziehen und diese bestenfalls in ähnliche Dimensionen zu hieven. Dazu gehören nicht nur Cloud-Geschäfte und Umsätze als Zahlungsdienstleister via Apple Pay. Auch in Sachen Werbung ist man in Cupertino schon längst aktivWie es scheint, will Apple (US0378331005) genau hier künftig noch sehr viel mehr aufs Gas treten. Laut einem Bericht von "The Information" sollen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...