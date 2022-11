Halle (ots) -



Je wütender Irans Regime um sich schlägt, umso größer wird die Zahl der Flammen, die es löschen muss. Die Wirtschaftskrise wächst, die Realeinkommen fallen, die Inflation liegt bei 40 Prozent. Und jetzt haben die Mullahs auch noch ein Fußball-Problem: Irans Elf in Katar solidarisiert sich mit den Regimegegnern in der Heimat. Dass das Regime vorab Trainer und Kapitän zu Verhören einbestellen ließ, half nicht.



Mit dem Thema Fußball hatte das Regime schon immer Schwierigkeiten. Nach der Revolution im Jahr 1979 sollte die Sportart komplett als unislamisch verboten werden. An dieser Stelle aber stieß im fußballvernarrten Iran der Fundamentalismus an Grenzen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5376004

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de