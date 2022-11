DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Arbeitsdanktag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.909,28 -0,40% -9,05% Stoxx50 3.710,42 +0,08% -2,83% DAX 14.379,93 -0,36% -9,47% FTSE 7.376,85 -0,12% +0,01% CAC 6.634,45 -0,15% -7,25% DJIA 33.643,09 -0,30% -7,42% S&P-500 3.941,70 -0,60% -17,30% Nasdaq-Comp. 11.011,34 -1,21% -29,62% Nasdaq-100 11.539,18 -1,18% -29,29% Nikkei-225 27.944,79 +0,16% -2,94% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 140,17% +8 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,75 80,08 -1,7% -1,33 +12,8% Brent/ICE 86,00 87,62 -1,8% -1,62 +17,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 113,70 115,51 -1,6% -1,81 +66,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.735,41 1.750,80 -0,9% -15,40 -5,1% Silber (Spot) 20,78 20,94 -0,8% -0,16 -10,8% Platin (Spot) 979,55 980,00 -0,0% -0,45 +0,9% Kupfer-Future 3,57 3,63 -1,6% -0,06 -19,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Erdölmarkt spekuliert man derweil auf eine sinkende Nachfrage wegen der neuen Abriegelungen in China. Wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihr Wachstum abwürge, gehe die Nachfrage zurück, heißt es im Handel. Zudem erwägen Saudi-Arabien und weitere Mitglieder des Erdölkartells Opec eine Produktionserhöhung. Eine Steigerung der Förderung um bis zu 500.000 Barrel pro Tag ist nun für die Opec+-Sitzung am 4. Dezember im Gespräch. Der feste Dollar drückt derweil den Goldpreis.

FINANZMARKT USA

Die sich deutlich zuspitzende Corona-Lage in China führt an der Wall Street zu Abgaben. Statt der erhofften Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen bleibt die politische Führung bei der strikten Null-Covid-19-Politik, während die Behörden in China steigende Neuinfektionen auf immer neue Siebenmonatshochs melden und auch wieder Todesfälle einräumen. Für die Rabattschlacht bzw. den Einkaufsmarathon "Black Friday" in der laufenden Woche sind die Erwartungen zudem eher gedämpft. Der Dow-Jones-Index wird indes von einer Rally bei Walt Disney gestützt. Der Unterhaltungskonzern hat sich überraschend von seinem CEO Bob Chapek getrennt. Den Posten übernimmt nun wieder der frühere Chairman und CEO Robert Iger. Die mit den Schlagzeilen aus China verbundene Risikoaversion lässt sich am Rentenmarkt festmachen, hier steigen die Kurse.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die gestiegenen Corona-Fälle in China drückten etwas auf die Stimmung. Für etwas Erleichterung sorgten jedoch die jüngsten Inflationsdaten aus Deutschland. Erstmals seit dem Corona-Crash vor gut zweieinhalb Jahren fielen die Erzeugerpreise der deutschen Produzenten wieder. Für den Rohstoffsektor ging es angesichts weiter fallender Rohstoffpreise um 1,6 Prozent nach unten. Die zunehmenden Sorgen vor einer Rezession auf beiden Seiten des Atlantiks drückten auf die Nachfrage. Öl- und Gasaktien gaben gleich um 2,8 Prozent nach. Die Erdölpreise kamen ins Rutschen. Philips verloren 0,4 Prozent. Das Unternehmen soll neue Schwierigkeiten mit einigen Beatmungsgeräten haben. Commerzbank gewannen 0,7 Prozent. Ex-Bundesbankpräsident Jens Weidmann soll den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Kräftig nach oben um 3,5 Prozent ging es beim Softwarehaus Suse nach Zahlenausweis. Das Unternehmen hält für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Marge von 36 bis 37 Prozent für erreichbar. In einer technischen Gegenbewegung stiegen Uniper um 25,5 Prozent. Corestate brachen um 58,7 Prozent ein. Der Vorstand prüft eine Insolvenzantragspflicht. Vallourec gaben nach Zahlenausweis 13,2 Prozent nach. "Der Umsatz hat die Prognosen um 5 Prozent verfehlt", so ein Marktteilnehmer. Thyssenkrupp verloren 1,1 Prozent und Arcelormittal 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Mo, 17:30h % YTD EUR/USD 1,0224 -1,0% 1,0253 1,0242 -10,1% EUR/JPY 145,38 +0,3% 144,42 145,38 +11,1% EUR/CHF 0,9810 -0,4% 0,9820 0,9815 -5,4% EUR/GBP 0,8676 -0,1% 0,8685 0,8685 +3,3% USD/JPY 142,18 +1,3% 140,82 141,95 +23,5% GBP/USD 1,1786 -0,9% 1,1808 1,1792 -12,9% USD/CNH (Offshore) 7,1836 +0,9% 7,1657 7,1817 +13,1% Bitcoin BTC/USD 16.037,43 -1,5% 16.074,21 15.978,45 -65,3%

Deutlich lässt sich die sinkende Risikobereitschaft am Devisenmarkt ablesen, wo der Dollarindex um 0,9 Prozent auf den höchsten Stand seit einer Woche anzieht. Die Furcht vor den neuen Abriegelungen in China mit den wachstumshemmenden Folgen erhöhe die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie dem Dollar, sagt MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Belastet wurde das Sentiment von weiteren Corona-Infektionen in China, verbunden mit strengen Eindämmungsmaßnahmen. Bei den Anlegern schürte dies die Sorgen vor einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung in China. In der südlichen Industriemetropole Guangdong, der am stärksten betroffenen Provinz, ordneten die Behörden eine fünftägige Abriegelung des Bezirks Baiyun an. An der Börse in Hongkong gab der HSI im späten Handel deutlich nach. Im chinesischen Kernland ging es weniger deutlich bergab. Die People's Bank of China hatte ihren Referenzzins für Bankkredite in diesem Monat indessen unverändert belassen, in einem Umfeld anhaltenden Abwärtsdrucks auf den Renminbi sowie des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums. In Tokio stützten die positiven Vorgaben der Wall Street. Deutlich nach unten ging es in Seoul. Nachlassende Hoffnungen auf ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank und vorläufige Handelsdaten, die für November einen Rückgang der südkoreanischen Exporte zeigten, belasteten die Stimmung. Hinzu kamen die Corona-Meldungen aus China. In Sydney belastete der Rohstoffsektor (-1,5%) angesichts niedrigerer Eisenerzpreise.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

GRENKE

Der Vorstandsvorsitzende des Leasinganbieters Grenke ist krankheitsbedingt vorübergehend aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat die Bestellung von Michael Bücker auf dessen eigenen Wunsch zeitlich befristet bis zum 28. Februar 2023 widerrufen. Gleichzeitig sei ihm die Wiederbestellung am Ende dieses Zeitraumes zugesichert worden.

DEUTSCHE POST

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den kommenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post für deren 160.000 Tarifbeschäftigte unter anderem 15 Prozent mehr Lohn. Die Tarifverhandlungen sollen am 6. Januar 2023 starten. Verdi habe den Tarifvertrag zum 31. Dezember 2022 gekündigt. Zu diesem Datum ende auch die Friedenspflicht.

MERCK KGAA

will in seinem Unternehmensbereich Healthcare die Produktivität in der Forschung und Entwicklung (F&E) verdoppeln, um Medikamente schneller auf den Markt zu bringen. Ziel sei es, in den Therapiegebieten Onkologie, Neurologie und Immunologie im Schnitt alle anderthalb Jahre ein neues Produkt oder eine weitere Schlüsselindikation einzuführen.

AIMING

Einer der Schöpfer des Zeichentrick-Igels Sonic, Yuji Naka, ist wegen Insiderhandels festgenommen worden. Der 57-Jährige soll 10.000 Aktien des Spieleentwicklers Aiming im Wert von 2,8 Millionen Yen (19.400 Euro) gekauft haben, weil er gewusst habe, dass Aiming zusammen mit Nakas damaligem Arbeitgeber Square Enix kurz vor der Veröffentlichung des Smartphone-Spiels "Dragon Quest Tact" stand. Der Kurs von Aiming sprang nach der Veröffentlichung des Spiels von unter 300 Yen um mehr als 1.000 Yen nach oben.

MERCK & CO

erwirbt das Biopharmazie-Unternehmen Imago Biosciences für 1,35 Milliarden US-Dollar in bar. Mit dem Unternehmen, das neue Medikamente für die Behandlung von Erkrankungen des Knochenmarks entwickelt, will Merck & Co. sein Hämatologie-Portfolio ausbauen - auch angesichts des auslaufenden Patents eines wichtigen eigenen Produkts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2022 12:26 ET (17:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.