Gewinnung eines preisgekrönten Vertriebsexperten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Cloud-Technologie und Lösungen in der Kundenbetreuung zur Stärkung des Wachstums in EMEA, LATAM und APAC

Talkdesk, Inc XX, ein weltweit führender Anbieter von Cloud Contact Centern für kundenorientierte Unternehmen, gab heute die Ernennung von David Paulding zum Senior Vice President of International bekannt. Als Experte für Customer Experience (CX) und die Cloud-Branche wird er die Vertriebsaktivitäten von Talkdesk in den Regionen EMEA, LATAM und APAC leiten und dazu beitragen, die weltweite Nachfrage nach Contact Center-as-a-Service-Lösungen zu befriedigen.

David Paulding kommt mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Vertriebserfahrung zu Talkdesk und hat mit einigen der weltweit führenden Marken in den Bereichen Finanzen, Einzelhandel, Outsourcing und Technologie gearbeitet. Zuvor war er als Chief Sales Officer bei Odigo tätig, wo er für den gesamten Geschäftsplan und die Umsatzsteigerung über direkte und indirekte Kanäle zuständig war. Vor seiner Tätigkeit bei Odigo war er Vice President of Global Sales bei Capgemini. David Paulding hatte außerdem Führungspositionen im Vertrieb bei Genesys und Interactive Intelligence inne.

"Was ein großartiges Kundenerlebnis ausmacht, ist in vielerlei Hinsicht universell, aber kein Unternehmen oder Markt ist genau gleich", so Shane Evans, Chief Revenue Officer bei Talkdesk. "David Paulding verfügt über fundierte Kenntnisse der CX-Branche und der regionalen Nuancen und Anforderungen, insbesondere in vertikalen Schlüsselsektoren. Seine Erfahrung beim Aufbau verschiedener Vertriebsteams in verschiedenen Regionen und bei der Unterstützung von Unternehmen beim Einsatz von Technologie, um greifbare Ergebnisse zu erzielen, wird sich als unschätzbar für den Erfolg unserer Kunden und unsere anhaltende Dynamik erweisen."

"Es ist eine bemerkenswerte Zeit, Teil des Talkdesk-Teams zu sein und an seiner Leidenschaft und seinem Ruf für Kundenbesessenheit teilzuhaben, und die Möglichkeit zu haben, einen Teil dazu beizutragen, eine bahnbrechende, wegweisende Technologie auf den Markt zu bringen", erklärte David Paulding, Senior Vice President of International bei Talkdesk. "Ich freue mich darauf, zur Mission des Unternehmens beizutragen und weiteres exponentielles Wachstum voranzutreiben."

Ergänzende Ressourcen:

Talkdesk ist auf Platz 8 der jährlichen Forbes Cloud 100, der endgültigen Rangliste der 100 besten privaten Cloud-Unternehmen der Welt, und damit um neun Plätze aufgestiegen.

Sehen Sie Talkdesk als Leader im Magic Quadrant 2022 für Contact Center as a Service (CCaaS) von Gartner und weitere aktuelle Auszeichnungen und Anerkennungen

Lesen Sie die Bekanntgabe der Ernennung von Shane Evans zum Talkdesk CRO

Soziale Netzwerke:

Talkdesk Community: https://www.talkdesk.com/customer-community

Blog: https://www.talkdesk.com/blog/

Twitter: https://twitter.com/Talkdesk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/talkdesk/

Facebook: https://www.facebook.com/Talkdesk/

Instagram: https://www.instagram.com/Talkdesk/

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit führendes Cloud Contact Center für kundenorientierte Unternehmen. Unsere automatisierten Customer-Experience-Lösungenoptimieren die wichtigsten Kundenserviceprozesse unserer Kunden. Unser Innovationstempo, unsere vertikale Expertise und unsere globale Präsenz spiegeln unser Engagement wider, Unternehmen in jeder Branche und über jeden Kanal ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen, was zu höherer Kundenzufriedenheit und schnelleren Geschäftsergebnissen führt.

Talkdesk ist eine eingetragene Handelsmarke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Unternehmensnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Verwendung dieser Produkt- oder Unternehmensnamen impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005293/de/

Contacts:

Camille Beasley

camille.beasley@talkdesk.com

(972) 896-1936