Renommierte Ausstellung und Handelsplattform gewährt Einblicke in Hi-Tech-Trends und gewinnt Finanzierungen

Die 24.und größte Auflage der China Hi-Tech Fair (CHTF) wurde am 19. November 2022 in Shenzhen (China) abgeschlossen. Mit einer Ausstellungsfläche von 406.000 Quadratmetern präsentierte das 5-tägige Event 8.667 Artikel von 5.671 Ausstellern, das unter anderem die Bereiche KI, intelligentes Fahren, digitale Wirtschaft, 5G, Internet der Dinge, antiepidemische technologische Lösungen, Chip-Technologie, Big Data, Informationssicherheit und Blockchain abdeckte und 214.000 Besucher aus 28 Ländern und Regionen versammelte.

Als eine renommierte Ausstellung und Handelsplattform verfügt die CHTF über eine hohe Anziehungskraft bei chinesischen Unternehmen und Unternehmen aus aller Welt gleichermaßen, einschließlich der weltweit führenden Technologieunternehmen, wie etwa Huawei, ZTE, Iflytek, Honeywell, BASF und FUJI sowie Startup-Unternehmen und technologisch fortschrittliche Unternehmen. In diesem Jahr war die CHTF Anziehungspunkt für 41 Länder/internationale Organisationen, 29 überseeische Regierungsdelegationen und 498 überseeische Aussteller, wie etwa das deutsche Unternehmen SRT Resistor Technology und Usound Audio aus Österreich.

"First-time" (erstmalig) und "Debut" (Debüt) lauteten die Schlagwörter auf der CHTF 2022. In diesem Jahr wurde die Ausstellung Water Conservation and Innovation Exhibition initiiert, um fortgeschrittene Wassereinsparungskonzepte und -technologien zu präsentieren. Erstmalig wurde die Ausstellung für führende KMUs geöffnet, die sich in Nischenbereichen spezialisieren, wobei 43 Unternehmen versammelt wurden, um Innovationen im Berich KI und unbemannte Luftfahrzeuge vorzustellen. Inzwischen debütierten auf der CHTF 2022 1.302 High-Tech-Produkte und 407 neue Technologien.

Im Verlauf der Ausstellung wurden 148 Foren und Symposien abgehalten, darunter das China Hi-Tech Forum 2022, das sich auf revolutionäre neue Technologien konzentrierte und das CHTF Belt Road Initiative Cooperation Forum, das den Digitalmodus der Belt Road Initiative vorstellte.

Mittlerweile boten mehr als 300 persönliche Business-Matchmaking-Gespräche perfekte Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmer, Investoren und professionelle Einkäufer, die 265 Projekte mit über 50 potenziellen Investoren vernetzten. Die "Makers' Night", eine weitere Business-Matchmaking-Aktivität, zog nahezu 60 Investmentgesellschaften und mehr als 300.000 Online-Zuschauer in ihren Bann.

Auf der ständigen Suche nach Qualität und Einflussnahme im Lauf der letzten 22 Jahre entwickelte sich die CHTF zu einer einflussreichen High-Tech-Messe und einer bedeutenden Kooperationsplattform im High-Tech-Sektor und zielt nun darauf ab, eine möglichst große Zahl innovativer Kräfte zu vereinen, um die wirtschaftliche, gesellschaftliche und industrielle Entwicklung zu befördern.

