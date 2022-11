Moody's hat im Jahresbericht Chartis RiskTech100, der umfangreichsten Studie der weltweit 100 führenden Anbieter von Risiko- und Compliance-Technologie, den ersten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Darüber hinaus erreichte Moody's die Spitzenposition in 15 separaten Auszeichnungskategorien, ein Rekord in der 17-jährigen Geschichte des RiskTech100. Diese Errungenschaften ergänzen Moody's wachsende Liste von Auszeichnungen.

"Den ersten Platz in diesem prestigeträchtigen Ranking zu gewinnen, ist eine enorme Leistung, die Beiträge von überall aus Moody's widerspiegelt", sagte Stephen Tulenko, Präsident von Moody's Analytics. "Die Platzierung an erster Stelle bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, Kunden bei der Integration von Daten, Analysen und Technologien zu unterstützen, um Risiken zu entschlüsseln und Chancen zu erschließen."

Moody's erreichte nicht nur die höchste Gesamtposition, sondern gewann auch in 15 separaten Auszeichnungskategorien:

Bankwesen

Klimarisiko

Kreditdaten Collateralized Loan Obligation (CLO)

Kreditdaten Großhandel

Kreditrisiko für das Anlagebuch

Aktuell erwartete Kreditverluste (CECL)

Umwelt, Soziales und Governance

Ausgewertete Preise und Daten Kredit

Finanzkriminalität Daten

Funktionalität

Innovation: Kreditrisiko

Versicherung

Versicherung: Katastrophenrisikomodellierung

Kreditgeschäfte: Kreditvergabelösungen (LOS)

Strategie

"In herausfordernden Zeiten hilft Moody's seinen globalen Kunden weiterhin dabei, ihren Bedarf an Risikotechnologie zu decken", sagte Sidhartha Dash, Chief Researcher bei Chartis Research. "Die beste Gesamtbewertung, in Verbindung mit den 15 einzelnen Kategoriesiegen illustriert deutlich, dass Moody's marktführende integrierte Risikolösungen anbietet, um Unternehmen in Branchen von Finanzdienstleistungen über Versicherungen bis hin zu Konzernen dabei zu unterstützen, mehrdimensionale Risiken zu identifizieren und zu managen."

Im Hauptbericht von Chartis Research wurden die RiskTech100 2023-Gewinner durch einen fast ein Jahr langen Prozess von Anbieterbriefings und Diskussionen mit Käufern und Endbenutzern der Risikotechnologie ausgewählt. Die letzte Entscheidung wurde dann durch die Research Directors und Lead Analysts von Chartis Research getroffen.

Chartis Research ist der führende Anbieter von Untersuchungen und Analysen auf dem globalen Markt für Risikotechnologie. Das Ziel von Chartis ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Geschäftsergebnis durch verbessertes Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu verbessern, und Kunden dabei zu helfen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dazu stellt Chartis eingehende Analysen und umsetzbare Ratschläge zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie bereit.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein globales Unternehmen für integrierte Risikobewertung, das Unternehmen ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Seine Daten, analytischen Lösungen und Einblicke helfen Entscheidungsträgern, Chancen zu erkennen und die Risiken der Geschäftstätigkeit mit Anderen zu managen. Wir glauben, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und fairer Zugang zu Informationen den Weg zu gemeinsamen Fortschritten ebnen. Durch seine rund 14.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's eine internationale Präsenz mit lokaler Expertise und über einem Jahrhundert Erfahrung auf den Finanzmärkten. Weitere Informationen finden Sie unter: Moodys.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005267/de/

Contacts:

Für Moody's:

SHIVANI KAK

Anlegerbeziehungen

+1 212-553-0298

Shivani.kak@moodys.com

ODER

CHRIS CASHMAN

Kommunikation

+1 212-553-0729

chris.cashman@moodys.com