Die Verleihung des Preises "Compliance Solution of the Year" der US-amerikanischen Fintech-Community auf der CrossTech 2022 in Miami ist die jüngste Anerkennung und folgt auf Auszeichnungen im Nahen Osten, Asien und Europa, die SONAR von ThetaRay als führende AML-Lösung bestätigen

ThetaRay, ein führendes Fintech-Unternehmen und Anbieter einer KI-gestützten Technologie zur Transaktionsüberwachung, teilte heute mit, dass die weltweite Anerkennung der richtungsweisenden KI-Technologie seiner AML-Lösung durch die Auszeichnung als "Compliance Solution of the Year in the Americas" erneut untermauert wurde.

Der Preis "Compliance Solution of the Year", der letzte Woche auf der CrossTech 2022 in Miami verliehen wurde, würdigt die wichtigste Innovation zur Verhinderung von Geldwäsche, Finanzkriminalität und illegalen Praktiken. Dies ist die zweite regionale Auszeichnung für ThetaRay in diesem Jahr, nachdem die Finanzwelt der Vereinigten Arabischen Emirate den Preis AML Solution Provider of the Year verliehen hat, neben den zuvor gewonnenen Auszeichnungen in Europa und Asien.

Die CrossTech World 2022 führte internationale Finanzdienstleistungsunternehmen und neue Sektoren zusammen, die die Branchenlandschaft verändern wie Fintech und mobile Geldbörsen. Insgesamt nahmen mehr als 554 Unternehmen aus 85 Ländern teil.

Mit dem Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs sind AML-Compliance-Manager mit enormen Datenmengen konfrontiert. Angreifer entwickeln immer neue Methoden und ändern ihre kriminellen Pläne schneller, als die Ermittler ihre Spuren verfolgen können.

"In einer Zeit, in der sich die Bedrohungen für die finanzielle Sicherheit laufend weiterentwickeln, ist die echte KI-gestützte AML-Lösung von ThetaRay ein echter Gamechanger für Fintechs und Banken. Sie bietet eine effiziente und effektive Compliance-Lösung, die die zunehmenden grenzüberschreitende Transaktionen zuverlässig und sicher abwickeln kann und das Wachstum von neuen Geschäftsfeldern, Umsatz und Kundenzufriedenheit ermöglicht", so Mark Gazit, CEO bei ThetaRay. "Diese Auszeichnung bedeutet eine Anerkennung der US-amerikanischen Zahlungsdienstleister für das Potenzial richtungsweisender Technologien, Barrieren in der Finanzwelt zu überwinden und dem Wachstum des Finanz-Ökosystems durch neue Möglichkeiten den Weg zu ebnen."

SONAR basiert auf einer erweiterten Form der KI, die bessere Entscheidungen ohne Vorurteile oder Schwellenwerte trifft. Sie hilft Fintechs und Banken, einen risikobasierten Ansatz zur effektiven Identifizierung wirklich verdächtiger Aktivitäten und zur Erstellung eines umfassenden Bildes der Kundenidentitäten zu implementieren auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Dadurch wird eine rasche Erkennung bekannter und unbekannter Geldwäschebedrohungen ermöglicht, wobei die Zahl der falsch-positiven Meldungen im Vergleich zu regelbasierten Lösungen um bis zu 99 gesenkt wird.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz und Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern und ihre Umsatzerlöse durch vertrauenswürdige und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen zu steigern. Die bahnbrechende Lösung verbessert auch die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den besonders niedrigen False-Positive- und hohen Erkennungsraten von ThetaRays.

Nähere Informationen unter www.thetaray.com.

