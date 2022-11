Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Technologielösungen, hat bekannt gegeben, zum zweiten Mal in Folge den begehrten "Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance" für das Jahr 2022 in einer nationalen Kategorie im IT-Sektor erhalten zu haben.Sonata Software erhielt die Auszeichnung bei der "Golden Peacock Awards Nite", die am 10. November 2022 im Rahmen der "2022 London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability" vom Institute of Directors, Indien, in London (Vereinigtes Königreich) verliehen wurde. Das Thema des Kongresses war "Building an Effective Board that Works & TOP GLOBAL TRENDS".Die vom Institute of Directors (IOD) in Indien im Jahr 1991 ins Leben gerufenen Golden Peacock Awards gelten heute als Maßstab für Unternehmensexzellenz weltweit. Keine Auszeichnung hat eine so hohe Reputation und Bewunderung in der Branche erlangt wie die "Golden Peacock Awards", die heute über 1.000 Bewerbungen pro Jahr für verschiedene Auszeichnungen erhalten. Dies ist größtenteils auf das transparente und dreistufige Bewertungsverfahren zurückzuführen, das auf international anerkannten Kriterien basiert."Corporate Governance ist der Ausdruck der Wertsysteme des Unternehmens in realen Werten. Bei Sonata sind Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz zentrale Werte, und eine gute Unternehmensführung ist die Art und Weise, wie diese Werte in alltägliche Praktiken und Prozesse umgesetzt werden. Wir freuen uns über den Golden Peacock Award, weil er vor allem die Anerkennung unserer Werte und der Effizienz ist, mit der wir sicherstellen, dass diese Werte bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt stehen", erklärte Samir Dhir, Geschäftsführer von Sonata Software."Als eines der weltweit führenden Unternehmen für IT-Services und Technologielösungen unterstützt Sonata Software seine Kunden mit einem speziellen, auf Design Thinking basierenden Ansatz in diesem wettbewerbsintensiven digitalen Zeitalter bei der Umsetzung der digitalen Transformation. Das im Jahr 1994 in einer der am schnellsten wachsenden Branchen gegründete Unternehmen hat einen höchst unabhängigen, effektiven Vorstand und fördert eine gute Unternehmensführung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer Kultur der Vielfalt, Inklusion, Transparenz, Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit und auch der Übernahme verschiedener sozialer Entwicklungsstrategien. In seiner letzten Umfrage zur Zufriedenheit der Aktionäre im Jahr 2020 wurde die bemerkenswerte Note 4 von 5 vergeben. Herzlichen Glückwunsch", bemerkte Manoj K. Raut, Chief Executive Officer & Secretary-General, Institute of Directors, Indien.Jagannathan Chakravarthi, CFO, Sonata Software, erklärte dazu: "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unsere konsequenten Bemühungen, die höchsten Standards in der Unternehmensführung und der organisatorischen Verfahren einzuhalten. Durch die Implementierung bewährter Verfahren, die Sicherstellung eines zeitnahen und effektiven Informationsflusses und einer größeren Transparenz streben wir danach, ein starkes Umfeld des Vertrauens und der Zuversicht in die Führung und das Management des Unternehmens zu schaffen."Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/about-us)Für weitere Informationen (nur Presse) wenden Sie sich bitte an:Nandita VenkateshSonata Software LimitedCIN- L72200MH1994PLC082110A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560019, IndiaTel.: +91-8067781999Nandita.v@sonata-software.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sonata-software-erhalt-begehrten-golden-peacock-award-for-excellence-in-corporate-governance-2022-zum-zweiten-mal-in-folge-301684621.htmlOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77246/5376067