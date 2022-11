Am überwiegend ruhigen Geschäftsverlauf am österreichischen Speisekartoffelmarkt hat sich nichts geändert. Vereinzelt sorgen Aktionen im LEH für den einen oder anderen Impuls auf der Absatzseite. In den kommenden Wochen sollten die Umsätze erfahrungsgemäß generell wieder anziehen, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle:...

