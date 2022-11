The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2022



ISIN Name

DE000A1RE3P1 AAREAL BANK MTN S.172

DE000LB1DTW9 LBBW STUFENZINS 17/22

CH1166151881 ROCHE KAPIT. 22/22

PL0000109377 POLEN 16-22 FLR

US45950VLJ34 INTL FIN. CORP. 17/22

DE000DK0B788 DEKA IHS SERIE 7329

FR0013261328 BPIFRANCE 17/22

XS1325825211 BOOKING HLDGS 15/22

FR0013235165 CADES 17/22 MTN

