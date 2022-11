Bei Volkswagen steht die dritte Verhandlungsrunde über den Haustarif für rund 125.000 Beschäftigte an. Dabei wird am heutigen Dienstag (ab 14.30 Uhr) in Langenhagen mit einem ersten Angebot des Arbeitgebers gerechnet. Die Aktie von Volkswagen hat sich zuletzt von ihren Tiefs lösen können und notiert nun knapp unter der 200-Tage-Linie.Die Gewerkschaft IG Metall fordert neben einer Entgelterhöhung von acht Prozent auch eine Verlängerung des Tarifvertrags über die Altersteilzeit, mehr freie Tage für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...