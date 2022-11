Aktien: Cisco kann überzeugen

Anzeige / Werbung Cisco ist nicht mehr nur rein reiner Netzwerkspezialist. Der US-Konzern mischt auch im nach wie vor boomenden Homeoffice-Videostreaming-Bereich mit. Das sorgt für ein gutes Ergebnis, mit kleinen Schönheitsfehlern. Cisco überrascht im abgelaufenen Quartal: Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Netzwerkspezialisten übertreffen die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Zudem zeigt sich der Konzern auch weiterhin optimistisch. Wie Cisco mitteilte, lag der Erlös in den drei Monaten bis Ende Oktober bei 13,6 Milliarden Dollar. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresgeschäftsquartal entspricht das einer Steigerung von sechs Prozent. Der Betriebsgewinn verbesserte sich ebenfalls, aber weniger dynamisch, um 3 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen Erwartungen der Marktexperten wurden übertroffen. Cisco spielte eigenen Angaben zufolge dabei eine spürbare Entspannung der globalen Lieferkettenproblematik in die Hände. Die Lage dürfte sich zudem weiter verbessern: Für das gesamte laufende Geschäftsjahr peilt Cisco ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent an. Cisco-Aktie ist nach oben ausgebrochen Die Aktie von Cisco befindet sich zwar in einem Abwärtstrend in diesem Jahr, ist aber nach den starken Zahlen nach oben ausgebrochen. Nun wird die 200-Tagelinie (rot) bei rund 47,50 Dollar getestet. Der MACD (Momentum) ist leicht aufwärts gerichtet und stützt die aktuelle Erholung. Die nächste signifikante Unterstützung befindet sich am Jahrestief bei 38,50 Dollar. Enthaltene Werte: US17275R1023,US4581401001,US67066G1040,US88160R1014,US98980L1017

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )