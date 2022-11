Urban Connect bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und -optimierung sowie Software-Lösungen im Bereich Unternehmensmobilität an.St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich am Startup Urban Connect. Dieses bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und -optimierung sowie Software-Lösungen im Bereich Unternehmensmobilität an. Der Helvetia Venture Fund erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an Urban Connect. Das Schweizer Start-up ist im Bereich Unternehmensmobilität tätig und verfolgt dabei einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...