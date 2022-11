Jüngste Auszeichnung stärkt Position der aufsehenerregenden, dynamischen und innovativen, Cloud-basierten Multi-DRM-, Wasserzeichen-, Anti-Piraterie- und Cybersicherheits-Lösung von Streamkeeper in der Branche

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Verimatrix Streamkeeper mit Verleihung des "The Revenue Security Award" im Rahmen der VideoTech Innovation Awards 2022 zum dritten Mal in diesem Jahr mit einem Branchenpreis ausgezeichnet wurde. Das Preisverleihungsprogramm zählt zu den bedeutendsten Award-Veranstaltungen für zukunftsorientierte Unternehmen und Personen, die Video und Technologie der breiten Masse zugänglich machen.

Streamkeeper erhielt die höchste Auszeichnung in der Kategorie vor vier weiteren Kandidaten, die es in die Endauswahl für den ersten Preisträger in der neuen, auf Einnahmensicherung ausgerichteten Kategorie des Award-Programms geschafft hatten. Streamkeeper bietet vertrauenswürdige Verwaltung digitaler Rechte (DRM, Digital Rights Management) zur Sicherung von hochwertigen Spielfilmen, Fernsehprogrammen und Live-Streaming-Events wie Sportveranstaltungen, Konzerte und festliche Premieren. Die Lösung ist mit der Verimatrix CounterspyTM-Technologie ausgestattet, die unter Verwendung der firmeneigenen Zero Code-Technologie einen Anti-Piraterie-Sicherheitsagenten selbstständig injiziert. Damit kommen Nutzer von Streamkeeper in den Genuss von tiefgreifenden, defensiven Gegenmaßnahmen bei gleichzeitiger ständiger Überwachung ihrer Kunden.

"Verimatrix Streamkeeper erregt nicht nur die Aufmerksamkeit von Branchenanalysten, -publikationen und anderen, sondern erntet auch beständiges Lob von Branchenpartnern, die bei der Bereitstellung der neuesten, kosteneffizienten und dennoch sicheren Anti-Piraterie-Lösung für wertvolle Inhalte mit Verimatrix zusammenarbeiten können", so Sebastian Braun, Leiter des Bereichs Video-Streaming und Produktmanagement-Leiter bei Verimatrix. "Im Namen des gesamten Verimatrix Streamkeeper-Teams bei Verimatrix, nehmen wir gerne den VideoTech Innovation Award 2022 entgegen, der ein bedeutender Meilenstein im ersten Jahr der Einführung der Lösung ist."

Streamkeeper errang unlängst im Rahmen der CSI Awards 2022 den ersten Platz unter sechs in der engsten Wahl befindlichen Lösungen in der Kategorie "Best Content Protection Technology". Erst kürzlich wurde Streamkeeper mit einem Bronze-Award in der Kategorie Unternehmensprodukt des Jahres Sicherheitssoftware der Best in Biz International Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Streamkeeper finden Sie unter www.verimatrix.com/products/streamkeeper.

Eine vollständige Liste aller Preisträger der VideoTech Innovation Awards 2022 ist verfügbar unter

https://tmt.knect365.com/videotech-innovation-awards/2022-shortlis-and-winners/

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen mobilen Anwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

