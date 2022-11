LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien angesichts einer Dividendenstreichung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. In seinen Augen sei dies ein richtiger Schritt in Zeiten extrem unsicherer Immobilienbewertungen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate unterstrichen aber die derzeitigen Herausforderungen am Markt mit nur begrenzten Fortschritten bei Verkäufen. Das Ziel für die operative Branchenkennziffer FFO für 2023 liege unter den Erwartungen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 21:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008303504

