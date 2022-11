Verden (ots) -Die Katze ist der Deutschen liebstes Haustier - und der führende deutsche Hunde- und Katzenfutter-Hersteller Finnern, wollte wissen, warum das so ist. Nach einer vielbeachteten repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts Allensbach (im Auftrag von Finnern) waren nun auch die Fans der Finnern-Premium-Marke Miamor direkt gefragt. "Weil ich meine Katze liebe" hieß der Miamor-Wettbewerb, an dem rund 1.600 BesitzerInnen teilnahmen und Fotos von sich und ihrem Liebling online stellten.Viele der TeilnehmerInnen berichteten von ganz persönlichen Gefühlen. Zum Beispiel, dass sie von ihrer Katze im Alltag emotional unterstützt werden: Schmusen mit der Fellnase baut Stress ab, tröstet in Frustsituationen, bringt Ruhe nach einem anstrengenden Arbeitstag. "Meine Katze zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht", lautet ein typisches Zitat oder: "Sie bedeutet für mich Zuhause".Oft steht auch der Charakter ihres kuscheligen Haustiers im Vordergrund. "Meine Katze hat ein Herz aus Gold." - "Sie ist fürsorglich und verspielt." - "Sie ist abenteuerlustig, selbstbewusst und eine Sonnenanbeterin", heißt es zum Beispiel. Oder: "Ich bin dankbar für all die Wahnsinns-Momente mit ihnen". Und einmal sogar: "Ein Leben ohne meine Katzen wäre einfach nur sinnlos."Die Miamor-Jury wählte unter allen BewerberInnen 20 Nominierte aus, die schon jetzt ein Futterpaket gewonnen haben und zusätzlich um den Hauptpreis konkurrieren. Die Nominierten - 18 Frauen und zwei Männer - stammen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Sachsen und dem Saarland.Für das Rennen um den Hauptpreis ist ein kurzes, persönliches Video-Statement (z.B. mit dem Handy) gefragt. Die endgültige Gewinnerkatze wird von einem professionellen Film-Team porträtiert. Das Sieger-Video ist anschließend auf miamor.de zu sehen.Hier der Link zur Aktionsseite mit allen Bewerbern: https://www.miamor.de/aktionen/gewinnspiel-weil-ich-meine-katze-liebeUnd hier geht's zur Pressemeldung mit weiteren Infos zur Allensbach-Studie: https://www.presseportal.de/pm/157161/5297829Pressekontakt:SMC Koeln - Stoffels Grahl Media ConsultingKamekestraße 20-2250672 KölnMichaela GrahlMobil: 0176 - 50447200E-Mail: mg@smc-koeln.deOriginal-Content von: FINNERN GmbH & CO. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157161/5376179