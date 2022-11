DJ BDI erwartet leichten Produktionsanstieg in diesem Jahr

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat für dieses Jahr eine leichte Zunahme der Produktion im verarbeitenden Gewerbe vorhergesagt, sieht für 2023 aber "düstere" Aussichten. "Dem noch immer hohen Auftragsbestand ist es zu verdanken, dass im laufenden Jahr die Produktion im verarbeitenden Gewerbe nicht sinkt", erklärte der Verband in seinem neuen Industriebericht. "Der BDI rechnet mit einem leichten Anstieg in einer Größenordnung von 0,25 Prozent, nach plus 4,7 Prozent im Jahr 2021."

Der Ausblick für das Jahr 2023 sei jedoch "düster". Immer mehr Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe seien hohen Energiepreisen und geopolitischen Unsicherheiten ausgesetzt. Von Januar bis September hätten die energieintensiveren Branchen ihre Produktion gedrosselt. Sie sank laut BDI in den metallerzeugenden und -verarbeitenden Betrieben um 2,3 Prozent, bei Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren um 3,7 Prozent und in der chemischen Industrie deutlich um 8,2 Prozent.

Die stärksten Zuwächse haben demnach der sonstige Fahrzeugbau mit plus 6,5 Prozent, die Elektroindustrie mit plus 4,2 Prozent und die pharmazeutische Industrie mit plus 3,8 Prozent verzeichnet.

