Hong Kong (ots) -Asiens Metropole an der Südküste Chinas bietet atemberaubende Skylines und Landschaften, authentische lokale Kultur und unvergessliche kulinarische Erlebnisse. Vom subtropischen Urlaubsparadies bis zum Schlaraffenland für Kulinarik Liebhaber, hat Hongkong einiges zu bieten. Das ganze Jahr über finden Feste und Festivals statt, die internationale Gäste begeistern. In der Podcastreihe "360 Hong Kong Moments" erzählen ExpertInnen von der Vielfalt Hongkongs und geben faszinierende Einblicke in das Angebot der Kunst, Kultur und Kulinarik Szene. Der neueste Podcast "Schlaraffenland für Kulinarik Liebhaber" mit Uwe Opocensky, Chefkoch des Island Shangri La, ist bereits die sechste Folge der Moments-Reihe. Weitere werde demnächst folgen.Schlaraffenland für Kulinarik LiebhaberHongkong ist die Heimat von Weltklasse Sterneköchen und hat mit 15 Restaurants pro Quadratkilometer die höchste Restaurantdichte der Welt. Die vielfältige und gesunde Küche begeistert vor allem im November durch das Wine and Dine Festival, wie der deutsche Chefkoch Uwe Opocensky im Podcast berichtet. Alte Rezepte werden mit neuen verschmolzen, Straßenstände treffen auf Gourmet-Restaurants und eine Geschmacksexplosion ist garantiert. Ein so großes Gastronomiespektrum sieht man kaum irgendwo anders.Die Hauswand wird zur GalerieWenn östliche Tradition auf westlichen Lebensstil trifft entsteht ein künstlerischer Hub, der Kreative aus der ganzen Welt anzieht. Unterschiedlichste Kunstrichtungen wie Street Art, visuelle Kunst, Tanz, Musik und vieles mehr lässt Besucher begeistern. Vom Hong Kong Art Festival, über das neue visuelle Kunstmuseum M+ bis hin zu Geheimtipps in den Hongkonger Kunstvierteln, die deutsche Kunstexpertin Alexandra Unrein zeigt in einer der Podcast Folgen die vielfältigen Möglichkeiten Kunst in Hongkong zu erleben.Subtropisches UrlaubsparadiesNicht nur das dicht besiedelte Stadtzentrum lockt jährlich Millionen von Besucher an, wie man in der Folge über "Great Outdoors Hong Kong" erfährt. Mehr als 200 Inseln nicht weit von Hongkong entfernt, laden zum Wandern und Rad fahren inmitten von unberührter Natur ein. Das grüne Hongkong, dass sich über 800km Küstenlinie erstreckt und mit weißen Traumstränden eher an Thailand oder Vietnam erinnern lässt, ist bei deutschen Touristen weitgehend unbekannt, berichtet Anette Wendel-Menke vom Hong Kong Tourism Board in einer der Folgen.Für weiteren spannende Geschichten und Geheimtipps zu Hongkong geht es hier (https://open.spotify.com/show/7CsPMeL0oAx0yZwByc9B75) oder über den QR-Code zum Podcast. Die Podcasts sind auf Spotify, Deezer, Apple und Google zu finden. Weitere Informationen zu Hongkong gibt es unter www.discoverhongkong.com.