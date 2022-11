Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) konnte am 26.10.22 den letzten Hochpunkt 3 überwinden und somit den Abwärtstrend beenden (schwarze Linie im Chart unten). Trader, welche hier in Longpositionen geswitcht sind, sitzen bereits auf kräftigen Gewinnen. Die Aktie konnte in der Folge direkt weiter zulegen und dabei auch mit einer langen grünen Kerze den wichtigen Widerstand, die 200-Tage Linie (blau im Chart) überwinden. Wir würden deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...