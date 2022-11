Alibaba (WKN: A117ME) hat vor wenigen Tagen die Zahlen des letzten Quartals veröffentlicht. Auf den ersten Blick sind diese beunruhigend ausgefallen. Der Umsatz ist nur um 3 % gestiegen und nach Steuern ist Alibaba sogar in die roten Zahlen gerutscht. Aber eigentlich ist der Nettogewinn eines einzelnen Quartals in dem Fall nur wenig aussagekräftig. Denn Alibaba hat ein riesiges Portfolio an Unternehmensbeteiligungen, das regelmäßig den Gewinn verzerrt. Wenn die Aktienkurse steigen, muss Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...