Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Äußerungen von EZB-Chefvolkwirt Lane sorgten gestern für Aufsehen, so die Analysten der Helaba.Lane, der in den letzten Jahren ein Befürworter der ultra-lockeren Geldpolitik gewesen sei, habe gesagt, dass die zu erwartende Zinserhöhung im Dezember wohl nicht die letzte der EZB sein dürfte und, dass die Marktteilnehmer die anstehende mengenmäßige Straffung nicht in einem zu engen Zusammenhang mit der Zinspolitik sehen sollten. Zuletzt sei spekuliert worden, die EZB könne angesichts des zu vermutenden Einstiegs in QT im kommenden Jahr eine Zinspause einlegen. Davon scheine aber keine Rede innerhalb der EZB zu sein, zumal Lane eine gewisse Inflationsdynamik auch in den Jahren 2024 und 2025 erwarte. ...

