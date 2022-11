Hamburg (ots) -Inflation, Energiekrise, Pandemiefolgen: Die gestiegenen Lebenshaltungskosten belasten die Deutschen. In dieser Situation träumt jeder zweite Bundesbürger davon, eine Million Euro oder mehr zu gewinnen. Dahinter folgt der Wunsch nach einer Traumreise, den 37 Prozent haben. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Weitere 29 Prozent wünschen sich, eine Traumimmobilie zu besitzen. Wenn es um ideelle Träume geht, sehnen sich die Deutschen ab 60 Jahren besonders stark nach umfassendem Klima- und Umweltschutz, die unter 30-Jährigen nach Gleichstellung. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Wovon die Deutschen träumen" im Auftrag von Lottoland.Besonders verbreitet ist der Traum vom hohen Geldgewinn bei 50- bis 59-Jährigen. 54 Prozent von ihnen sehnen sich danach und damit fünf Prozentpunkte mehr als im Schnitt. Eine Traumreise wünschen sich vor allem junge Menschen. Während 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen davon träumen, gilt das nur für 27 Prozent der Befragten ab 60 Jahren. Der Wunsch nach einer Traumimmobilie ist in der Familiengründungsphase von 30 bis 39 Jahren besonders ausgeprägt (46 Prozent).Unter 30-Jährige glauben besonders stark an Verwirklichung ihrer TräumeAm ehesten glauben die Deutschen, dass sich ihre Sehnsucht nach einer Traumreise verwirklichen lässt. Immerhin jeder Vierte hält eine Umsetzung dieses Wunschs für wahrscheinlich. Das gilt besonders für die 18- bis 29-Jährigen (37 Prozent). Diese Altersgruppe glaubt auch überdurchschnittlich stark an den Erwerb einer Traumimmobilie. 28 Prozent von ihnen halten das für realistisch und damit 16 Prozentpunkte mehr als im Schnitt. Als am unwahrscheinlichsten schätzen die Deutschen den Gewinn einer Million Euro oder mehr ein. Nur sieben Prozent gehen davon aus, dass dieser Wunsch einmal in Erfüllung geht. Etwas optimistischer sind die 30- bis 39-Jährigen (13 Prozent).Drei von vier Befragten setzen sich aktiv dafür ein, ihre Träume zu verwirklichen. 48 Prozent legen Geld zur Seite, besonders die 18- bis 29-Jährigen (59 Prozent). Weitere 30 Prozent spielen Lotto, unter den 40- bis 59-Jährigen sogar mehr als jeder Dritte. Und 21 Prozent nutzen Anlagen mit hohen Renditechancen wie Aktien, vor allem die 18- bis 29-Jährigen (29 Prozent).Wunsch nach keiner weiteren Pandemie nimmt abDie Bundesbürger haben aber nicht nur materielle, sondern auch ideelle Träume. An erster Stelle steht für zwei Drittel die Sehnsucht nach einer Welt ohne Kriege. 59 Prozent möchten, dass es keine Armut mehr gibt und jeder Zweite wünscht sich umfassenden Klima- und Umweltschutz. Weniger ausgeprägt als noch im Vorjahr ist der Wunsch, nie wieder eine Pandemie zu erleben. Diesen Traum nannten 45 Prozent und damit acht Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.Überdurchschnittlich stark ist der Traum von Frieden und keiner Armut bei Befragten ab 60 Jahren. Besonders ausgeprägt ist bei ihnen auch der Wunsch nach keiner weiteren Pandemie. 53 Prozent von ihnen wünschen sich das, aber nur 43 Prozent der 18- bis 39-Jährigen. Auch ein umfassender Klima- und Umweltschutz ist den Deutschen ab 60 Jahren besonders wichtig. 53 Prozent von ihnen träumen davon. Das sind 20 Prozentpunkte mehr als bei den 18- bis 29-Jährigen.Für die jüngere Generation ist hingegen Gleichstellung überdurchschnittlich wichtig. 42 Prozent der 18- bis 29-Jährigen träumen von Parität zwischen Mann und Frau. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Schnitt. Und sogar 44 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wünschen sich gleiche Rechte für Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie Glaubens und damit neun Prozentpunkte mehr als im Schnitt.Über die Studie:An der Studie "Wovon die Deutschen träumen" nahmen 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren teil. Die repräsentative Befragung im Auftrag der Lottoland-Gruppe wurde vom Marktforschungsinstitut Toluna im September 2022 online durchgeführt.Über LottolandLottoland ist mit über 16 Millionen Kunden ein weltweit führender Glücksspielanbieter mit einer EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. 