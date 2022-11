Die Aktien von Bayer sind am Vortag über den 200er-EMA im Tageschart nach oben ausgebrochen und haben damit ein Long-Signal generiert. Die Aufwärtsdynamik wird am heutigen Dienstag im frühen Handel bisher bestätigt. Die Aktien konnten im Tageshoch bereits bis in den Bereich des Widerstands um 55 Euro ansteigen. Am Vortag hieß es im Insight: "Kommt es zu einem Durchbruch nach oben, wäre die nächste Anlaufmarke am Widerstand um 54,80 Euro zu sehen. ...

