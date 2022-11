Bei Covestro geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund zwei Prozent. Auf 35,87 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Covestro-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 38,20 EUR. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...