Bekanntlich will Amazon in naher Zukunft Tausende Mitarbeiter entlassen. Damit steht der Tech-Gigant längst nicht alleine da. Mehrere US-Tech-Riesen bereiten gerade Massenentlassungen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß vor. Bei Amazon scheinen nun weitere Details darüber durchzusickern, wer genau von den Maßnahmen betroffen sein könnte.Medienberichten zufolge soll es bei Amazon (US0231351067) wohl vor allem die Entwicklungsabteilung rund um den Sprachassistenten Alexa erwischen. Wie bei "Business Insider" zu lesen ist, wird hier wohl ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...