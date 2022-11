Die Heizölpreise sind am heutigen Vormittag nur minimal gefallen, mit etwas über 0,1 Cent pro Liter in Deutschland am stärksten. Der Einfluss des globalen Nachfragerückgangs auf die Preise weicht langsam wieder dem Fokus auf das globale Angebotsdefizit und bremst damit die Preisrückgänge aus. Die BP-Raffinerie in Rotterdam wird trotz gegenteiliger Aussagen BPs weiterhin bestreikt. Die Rohölpreise ...

