AACHEN, Deutschland (ots) -Grünenthal gab heute bekannt, dass Janneke van der Kamp mit Wirkung zum 1. März 2023 als neue Chief Commercial Officer (CCO) von Grünenthal ernannt wird. Janneke van der Kamp kommt von Novartis, wo sie zuletzt als Head of Pharma Region Europe tätig war. Die Niederländerin verfügt über umfassende Erfahrung in der Pharmaindustrie aus verschiedenen Positionen, darunter General Manager, Global Neurosciences Franchise Head und Global Head of Product and Portfolio Strategy für das gesamte Portfolio von Novartis Pharma. Sie arbeitete eng mit den Teams Research & Development und Licensing & Acquisitions zusammen, um die Pipeline des Unternehmens zu stärken.Als CCO von Grünenthal wird Janneke van der Kamp für die gesamte Global Commercial Organisation verantwortlich und Mitglied der Konzernleitung sein. Ihr Fokus wird darauf liegen, die wichtigsten Marken des Unternehmens weiter zu stärken, sich auf die Einführung der Pipeline-Assets von Grünenthal vorzubereiten und das Portfolio etablierter Medikamente auszubauen."Grünenthal ist ein Unternehmen mit einer hervorragenden kommerziellen Bilanz und einer überzeugenden Vision von einer Welt ohne Schmerzen", sagt Janneke van der Kamp. "Ich freue mich darauf, die Teams auf der ganzen Welt zu treffen und gemeinsam das Wachstum des Grünenthal-Portfolios voranzutreiben und daran mitzuarbeiten, Patienten neue Medikamente zur Verfügung zu stellen."Janneke van der Kamp tritt die Nachfolge von Grünenthals bisherigem CCO, Mark Fladrich, an, der zum 28. Februar 2023 aus der Konzernleitung ausscheiden wird. In den vergangenen fünf Jahren hat Mark Fladrich die kommerzielle Organisation von Grünenthal zukunftsfest aufgestellt. Zu den wichtigsten Errungenschaften gehörten die Gewinnung und Entwicklung von Talenten und die Schaffung einer nachhaltigen, kundenorientierten Kultur. Unter seiner Führung wurde das Geschäft in Europa und Lateinamerika umgestaltet und Grünenthal hat sich erfolgreich im US-Markt etabliert. Das Produktportfolio von Grünenthal ist stetig gewachsen und hat zu dem starken Gewinnwachstum des Unternehmens in den letzten fünf Jahren beigetragen."Mit Janneke van der Kamp gewinnen wir eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Entwicklung starker, vielfältiger Teams und der Einführung branchenführender Marken. Wir freuen uns, sie im Team willkommen zu heißen", sagt Gabriel Baertschi, Chief Executive Officer Grünenthal."Ich möchte Mark Fladrich für alles danken, was er für Grünenthal, unser Portfolio und unsere Mitarbeitenden getan hat. Seine Führung, seinen Rat und seine Persönlichkeit werden wir vermissen. Ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft."Über GrünenthalGrünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft für unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen ein.Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2021 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.comFolgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal Group (https://www.linkedin.com/company/gruenenthal?originalSubdomain=de)Instagram: grunenthal