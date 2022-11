Gelnnhausen (ots) -Ein Milliarden-Projekt soll es werden, die Simulation des Gehirns im Computer, mit der die letzten Geheimnisse des menschlichen Geistes gelüftet werden sollen. Noch wissen die Neurowissenschaftler nicht, dass sie sich in einer Sackgasse befinden, denn das Gehirn ist nur der "Arbeitsspeicher", die "Software" des Geistes existiert in einer immateriellen Dimension. Zu dieser Erkenntnis kommt Rainer Sörensen im Grenzgebiet zwischen Psychologie und Neurophysiologie.Ausgangspunkt des Buches ist eine These des Hirnforschers Sir John C. Eccles (Nobelpreisträger), der das physische Gehirn als Instrument des nicht physischen Bewusstseins betrachtet. Den Anfangsverdacht, dass das Gehirn nur der "Arbeitsspeicher" sei, schöpfte der Autor bei der Analyse der Alzheimerschen Erkrankung.Das Buch richtet sich an bildungshungrige Leser, die gern das Risiko eingehen, ihr gewohntes Weltbild in Frage zu stellen. Dabei werden naturwissenschaftliche Informationen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns und seine Kooperation mit dem immateriellen Hauptanteil der Persönlichkeit vermittelt. Erkenntnisse der Psychoanalyse, der Neurophysiologie und der Quantenphysik bilden die Grundlage einer faszinierenden und mitunter schockierenden Aussage: die Identität des Menschen, seine Biografie, ist in einer nicht physischen Sphäre dynamisch "gespeichert", in der die persönlichen Daten nicht geschützt sind, in der es nicht selten zu Vertauschungen und "feindlichen" Interventionen kommt.Nach der Lektüre des Buches hat man weniger Angst vor dem Tod und mehr Respekt vor seinen Träumen.Zum Buch:Seelenreise - Indizienbeweis der Unsterblichkeit, von Rainer Sörensen, 204 Seiten, 15,99 Euro, ISBN: 9783844248432Zum Autor:Nach dem Diplom-Examen beschäftigte er sich als Wissenschafts-Journalist vor allem mit Neurophysiologie, Infomatik und Chaostheorie. 1987 übernahm er die Leitung der Abteilung Wissenschaft und Bildung im Deutschlandfunk. Zehn Jahre später übersiedelte er nach Spanien an die Costa Blanca. Seit 2006 ist er Resident in Lima, Peru.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf den Seiten https://un-sterblich.de und www.rainer-soerensen.de finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5376449