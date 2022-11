Herten (ots) -Mit einem Frühstück in den Tag starten - das scheint in Deutschland nicht ganz so einfach zu sein. Besonders die arbeitende Bevölkerung findet dafür wenig Zeit, wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Wurst- und Schinkenherstellers Herta herausfand.Deutsche verzichten häufig ganz aufs FrühstückLaut der repräsentativen Umfrage verzichtet jeder fünfte Deutsche zwischen 18 und 34 Jahren einfach komplett auf ein Frühstück. In der Altersgruppe von 35 bis 49 Jahren ist die Zahl mit 23 Prozent noch höher. Hängt das mit der Arbeit zusammen? Scheinbar ja. Im Vergleich zu Nicht-Erwerbstätigen verzichten doppelt so viele Arbeitende auf ein Frühstück.Viele wünschen sich mehr Zeit zum FrühstückenMehr Zeit fürs Frühstück - das wünschen sich dagegen viele Befragte. So gaben 40% der Deutschen zwischen 35 und 49 Jahren an, dass sie gerne mehr Zeit zum Frühstücken hätten.10 Minuten und weniger müssen reichenEbenfalls interessant: Wer frühstückt, tut dies in aller Schnelle. So nehmen sich rund 40 Prozent der 18- bis 34-Jährigen nur bis zu 10 Minuten Zeit für das Frühstück. Ähnliches bei den 35- bis 49-Jährigen. Dort haben 38 Prozent ein eher flottes Frühstücksverhalten."Die Umfrage zeigt, dass sich viele Befragte beim Frühstück hetzen", fasst Inga Giorgio, Group Brand Manager bei Herta, zusammen. "Dabei ist das Frühstück eine wichtige Mahlzeit, die den Körper mit Power für den gesamten Tag versorgt. Wir können uns besser konzentrieren und sind leistungsfähiger. Darum: Nehmt Euch mehr Zeit fürs Frühstück. Es lohnt sich."Herta begleitet die Deutschen seit 125 Jahren, wenn es um gutes Frühstücken geht. "Mit Schinken, Wurst, Bacon und unseren abwechslungsreichen Rezeptideen unterstützen wir Fans des herzhaften Frühstücks beim Start in den Tag", ergänzt Group Brand Manager Inga Giorgio. "Für viele leckere Momente, die es wert sind, sich ein wenig mehr Zeit zu nehmen."Pressekontakt:Sonja Paulus, Herta GmbHc/o Pure Perfection PR GmbH, Strelitzer Straße 2, 10115 BerlinTelefon: 030/400 53 53 0, sp@pureperfection.comOriginal-Content von: Herta, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68754/5376448