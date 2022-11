Vaduz (ots) -



Die Sportbox mit dem Standort Street Workout Anlage beim Rheinparkstadion in Vaduz ermöglicht ein Training mit Zubehör für Ausdauer und Krafttraining. Fitnessbänder, Faszienrollen, Medizinbälle, Kettlebells, Springseile und eine Laufleiter können unkompliziert ins Training Vorort eingebaut werden. Die Sportbox soll ein zukünftiger Treffpunkt für ein gemeinsames Training am Mittag werden. Dazu stehen professionelle Fitness Instruktoren zur Verfügung, die jeweils am Donnerstag von 12.00 bis 12.45 Uhr bei jedem Wetter ein Gruppentraining leiten. Das Angebot ist kostenlos, für alle zugänglich und findet ab Donnerstag, 24. November wöchentlich statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, mit einer Teilnahme ihre wöchentlichen Bewegungsaktivitäten mitzugestalten - eine Voranmeldung ist nicht notwendig.



