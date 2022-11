Baden-Baden (ots) -Die WM 2022 ist gestartet und bei United Charity gibt es nun die einmalige Chance, mit dem umstrittenen Turnier doch noch viel Gutes zu tun! Auf www.unitedcharity.de versteigern die DFB-Stars über 25 ganz persönliche Sammlerstücke für den guten Zweck - und aus den Stadien kommen täglich neue WM-Highlights hinzu! Fußballfans können bei Europas größtem Charity-Auktionsportal unter anderem ein getragenes DFB-Trikot von Thomas Müller, die signierte Biografie von Bundestrainer Hansi Flick, die persönlichen Fußballschuhe von Manuel Neuer und vom gesamten DFB-Team signierte Trikots ersteigern. Eine einzigartige Geschenkidee ist auch der limitierte Tischkicker von Thomas Müller, der sicher zum Highlight unter dem Weihnachtsbaum wird!Den Erlös der WM-Auktionen spendet United Charity ohne Abzüge an verschiedene Kinderhilfsprojekte. So können sich Fußballfans zu Weihnachten über ganz besondere Geschenke freuen und gleichzeitig erhalten Kinder in Not die so dringend benötigte Hilfe. Mitgeboten werden kann ab sofort unter https://www.unitedcharity.de/Specials/WM-2022Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 13 Millionen Euro an verschiedenste Hilfsprojekte weitergeleitet.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5376561