DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Vorauss. Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) von rd. 17 Mio. EUR aus Verkauf von Immobilien von Konzerngesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta021/22.11.2022/12:40) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, erwartet aus dem Verkauf eines Immobilienportfolios einer Konzerngesellschaft einen Konzernergebnisbeitrag vor Steuern (IFRS) von voraussichtlich rd. 17 Mio. Euro im ersten Geschäftshalbjahr 2023. Der genaue Konzernergebnisbeitrag vor Steuern ergibt sich erst bei Vollzug der Transaktion.

Von dem vorgenannten voraussichtlichen Konzernergebnisbeitrag entfällt auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens, der Deutsche Balaton AG, ein Betrag in Höhe von rd. 14 Mio. Euro. Eine entsprechende Vereinbarung zum Verkauf des Immobilienportfolios wurde am heutigen Tag geschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vollzug der Transaktion in zeitlicher Hinsicht vom Eintritt verschiedener Fälligkeitsvoraussetzungen (sogenannte "closing conditions") abhängt.

Der vorgenannte Verkauf hat keine Auswirkung auf das Ergebnis vor Steuern der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (Einzelabschluss nach HGB) für die Geschäftsjahre 2022 und 2023.

Heidelberg, 22. November 2022

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft Der Vorstand

Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg

ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

November 22, 2022